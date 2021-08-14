Серьезнейший интеллектуал, сведущий редактор, редкий патриот. Прощание с Раффи Эрмоном Араксом

Церемония прощания с известным армянским журналистом из Стамбула и главным редактором турецкой службы информационного агентства Арменпресс Раффи Эрмона Аракса состоялась в церкви Святого Саркиса в Нор Норке. Проститься с ним пришли многие общественные деятели, представители интеллигенции, родственники и друзья.

Директор информационного агентства АРМЕНПРЕСС Арам Ананян отметил: трудно представить, что человека, ведущего многие программы, уже нет в живых.

«Вместе со всей туркоязычной службой редакции мы смогли организовать работу этого отдела в очень короткие сроки. Тяжело осознавать, что его больше нет с нами. Несколько дней назад мы обсуждали новые инициативы, и Раффи с большой ответственностью отдался своей работе. Мы потеряли серьезнейшего интеллектуала, коллегу, сведущего редактора, отсутствие которого будет значительным и заметным для тех, кто знает агентство», - сказал Ананян.

Бывший министр образования и науки Серго Ерицян сказал Арменпресс, что знал Раффи около 30 лет.

«Я познакомился с ним, когда он впервые приехал в Армению. В то время он пытался использовать свои возможности в сфере армянской журналистики. Работал в газете "Азг". Он проявил себя не только в журналистике, но и в искусстве и литературе. Раффи пытался с одной стороны, представлять Армению в Диаспоре, с другой - Диаспору в Армении. Он был беспокойным человеком, всегда действовал, он использовал свои знания турецкого, французского и английского языков и таким образом пытался показать нашу национальную признательность. Все это было видно в его публикациях», - сказал Ерицян, добавив, что Раффи был исключительно патриотичным, преданным Армении человеком.

Тайк Мириджанян, который давно знал Раффи Эрмона Аракса, сказал, что потеря большая и болезненная.

«Мы знали друг друга с детства, наши отцы дружили, у нас были дружеские отношения долгие годы. Могу сказать, что мы потеряли сильного человека, Раффи был очень важен для общины Стамбула. Он всегда говорил все прямо - в лицо, и всегда хотел быть полезным для другого человека», - сказал Тайк Мириджанян.

Тюрколог Геворг Каллошян подчеркнул, что безвременная смерть Раффи Эрмона стала большой потерей.

«Я знал его последние несколько лет, несмотря на то, что у нас были общие знакомые и друзья. За несколько лет у меня остались только положительные впечатления от него, у нас всегда были теплые, дружеские отношения, несмотря на нашу большую разницу в возрасте. Мы только начали работу турецкого медиа-отдела в Арменпресс, что было его давней мечтой, но судьба сыграла злую шутку. На самом старте нашей инициативы мы потеряли Раффи, нашего редактора, друга, просто жизнерадостного человека, который все еще мог быть очень полезным для многих из нас», - сказал Каллошян.

Раффи Эрмон Аракс родился 2 сентября 1958 года в Стамбуле. Он был одним из первых репортеров журнала "Агос", основанного стамбульским интеллектуалом Грантом Динком. В Турции Раффи Эрмон Аракс много лет работал журналистом в армянском периодическом издании «Мармара», затем в «Ватан», «Демократ», «Джумхурриет», «Стар» и ряде других периодических изданий, сотрудничал с со стамбульским армянским каналом «Луйс ТВ».

Окончил Национальный институт восточных языков и цивилизаций (INALCO) в Париже. Раффи Эрмон Аракс, который приобрел большой опыт журналистской работы в армянской общине Турции, достаточно длительное время работал в Армении. С июля 2021 года являлся главным редактором турецкой службы информационного агентства Арменпресс, вел подкасты «Беседы с Раффи Эрмоном Араксом».

Раффи Эрмон Аракс скончался 11 августа.