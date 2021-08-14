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Не могут платить по кредитам, лишились земли и скота. Встреча ЗПЧ с жителями Тега

Не могут платить по кредитам, лишились земли и скота. Встреча ЗПЧ с жителями Тега

14 августа Защитник прав человека Арман Татоян Республики Армения посетил общину Тег  Сюникской области, которая после войны стала пограничной. 

В митинге в селе Тег приняли участие жители Аравуса, Хознавара, Хнацаха и ряда других сел общины.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека, на встрече присутствовали жители, перемещенные после войны из Арцаха в Бердзор, Кашатаг и ряд других населенных пунктов. 

Люди поднимают вопросы, связанные с возмещением ущерба, причиненного незаконными действиями азербайджанских военнослужащих. 

Основная проблема заключается в том, что они лишены земли, принадлежащей им или арендованной ими  на основании юридических документов, предоставленных компетентными органами Республики Армения, и для использования их на правах законного владельца брали ссуды в банках или кредитных организациях, но не могут собрать выращенный урожай с возделываемых земель из-за  незаконного нахождения на их территории азербайджанских военнослужащих и их действий. 

Принадлежащая собственникам сельскохозяйственная техника тоже  осталась на контролируемых Азербайджаном территориях. 

Жители брали кредиты на животноводство. Покупали крупный или мелкий скот, строили разные  скотники  и сараи.

Но в ходе боевых действий скот был  либо уничтожен  нападениями вооруженных сил Азербайджана, либо похищен  военнослужащими этой страны. После прекращения вооруженных нападений часть их животных осталась в районах, контролируемых Азербайджаном, Вооруженные силы Азербайджана категорически отказались возвращаться (например, в одном случае не вернули 120 голов мелкого рогатого скота, в другом - 18 голов крупного рогатого скота  и др.). 

Многие жители отметили, что им приходится продавать скот по ценам в несколько раз ниже рыночных, так как не хватает кормов. Проблема в том, что есть пастбища, на которых в настоящее время незаконно пребывают азербайджанские вооруженные силы. В нынешней ситуации люди лишены источника дохода для выплаты процентов по кредитам, а банки или кредитные организации не принимают во внимание их ситуацию и требуют суммы кредита с процентами.

В ходе встречи жители подчеркнули необходимость помощи, льгот или специальных программ для жителей приграничных сел, чтобы социальные трудности, вызванные новыми проблемами безопасности, не усугублялись. 

Арман Татоян и его сотрудники обстоятельно побеседовали и  с женщинами, работающими на местной швейной фабрике. Обсуждались программы и инициативы по поддержке их предпринимательской деятельности. 

В обсуждениях также принимала участие Цовинар Арутюнян, директор Армянского офиса Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), которая также представила возможности оказания помощи жителям. 

Представители Офиса Защитника детально зафиксировали проблемы всей общины, а также отдельных жителей,  дали им советы. Защитник в пределах его компетенции предпримет необходимые шаги для решения поднятых вопросов – в  сотрудничестве с компетентными органами и партнерами.


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