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Разыскиваемый правоохранителями России обнаружен на пограничном КПП в Армении

Разыскиваемый правоохранителями России обнаружен на пограничном КПП в Армении

13 августа из Пограничного управления Баграташена в Управление полиции Баграташена был доставлен 32-летний Давид С., который находится в розыске правоохранительными органами Краснодарского края Российской Федерации с 10 мая 2008 года и обвиняется по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.  (незаконное приобретение, продажа, хранение, транспортировка или передача оружия и боеприпасов).

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА. 

В качестве меры  пресечения избрана подписка о невыезде. 

Об обнаружении разыскиваемого сообщили инициатору обыска.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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