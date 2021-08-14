Разыскиваемый правоохранителями России обнаружен на пограничном КПП в Армении

13 августа из Пограничного управления Баграташена в Управление полиции Баграташена был доставлен 32-летний Давид С., который находится в розыске правоохранительными органами Краснодарского края Российской Федерации с 10 мая 2008 года и обвиняется по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. (незаконное приобретение, продажа, хранение, транспортировка или передача оружия и боеприпасов).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Об обнаружении разыскиваемого сообщили инициатору обыска.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.