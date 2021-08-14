В большинстве районов Армении в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди

В долинных и предгорных районах Республики Армения и в Ереване наблюдается повышенная степень пожароопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 14 августа в большинстве регионов, 15-19 августа - в некоторых регионах страны, днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами возможен град.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ветер усилится до скорости 15-20 м / с. Днем 14 августа температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

В Ереване вечером и ночью 14-15 августа в некоторых частях города ожидается кратковременный дождь и гроза, во время грозы ветер может усилиться до скорости 18-20 м / с. 16-19 августа ожидается погода без осадков.