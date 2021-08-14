Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август

В большинстве районов Армении в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди

В большинстве районов Армении в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди

В долинных и предгорных районах Республики Армения и в Ереване  наблюдается повышенная степень пожароопасности.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  14 августа в большинстве регионов, 15-19 августа - в некоторых регионах страны,  днем ожидаются  кратковременные дожди и грозы,  местами возможен град. 

Ветер  юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ветер усилится до скорости 15-20 м / с. Днем 14 августа температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

В Ереване вечером и ночью 14-15 августа   в некоторых частях города ожидается кратковременный дождь и гроза, во время грозы ветер может усилиться до скорости  18-20 м / с. 16-19 августа ожидается погода без осадков.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]