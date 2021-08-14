В Грузии коронавирусом заразились еще 5579 человек

По состоянию на 14 августа в Грузии зарегистрировано 5579 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 477 264 человека.

За последние 24 часа в Грузии 1867 пациентов прошли курс лечения от коронавируса. В стране от инфекции умерло около 50 человек, общее число умерших - 6371.