Президент Афганистана заявил о возможности установления режима перемирия в стране

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил 14 августа о начале экстренных консультаций, направленных на установление режима прекращения огня между правительственными силами и экстремистским Талибаном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает AFP.

«Экстренно обсуждаются вопросы прекращения войны», - сказал Гани в своем выступлении в Кабуле.

Ранее местный телеканал сообщил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзаде представил афганскому правительству и талибам «план прекращения военного противостояния».

По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории Афганистана, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Недавно талибы объявили о захвате ряда крупных городов, включая Кандагар и Герат, а также город Пули Алам, расположенный в 50 км от столицы Кабула.