Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август

Президент Афганистана заявил о возможности установления режима перемирия в стране

Президент Афганистана заявил о возможности установления режима перемирия в стране

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил 14 августа о начале экстренных консультаций, направленных на установление режима прекращения огня между правительственными силами и экстремистским Талибаном. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает AFP. 

«Экстренно обсуждаются вопросы прекращения войны», - сказал Гани в своем выступлении в Кабуле. 

Ранее местный телеканал сообщил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзаде представил афганскому правительству и талибам «план прекращения военного противостояния».

По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории Афганистана, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Недавно талибы объявили о захвате ряда крупных городов, включая Кандагар и Герат,  а также город Пули Алам, расположенный в 50 км от столицы Кабула.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]