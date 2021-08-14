Президент Афганистана заявил о возможности установления режима перемирия в стране
Президент Афганистана Ашраф Гани объявил 14 августа о начале экстренных консультаций, направленных на установление режима прекращения огня между правительственными силами и экстремистским Талибаном.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает AFP.
«Экстренно обсуждаются вопросы прекращения войны», - сказал Гани в своем выступлении в Кабуле.
Ранее местный телеканал сообщил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзаде представил афганскому правительству и талибам «план прекращения военного противостояния».
По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории Афганистана, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Недавно талибы объявили о захвате ряда крупных городов, включая Кандагар и Герат, а также город Пули Алам, расположенный в 50 км от столицы Кабула.
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