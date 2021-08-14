Посольство США в Афганистане уничтожает секретную документацию. CNN

Руководство посольства США в Афганистане поручило персоналу уничтожить секретные документы. Причина - успехи экстремистских боевиков Талибана в стране.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN со ссылкой на свой анонимный дипломатический источник.

Источник сообщил американским СМИ, что столица Афганистана Кабул может оказаться в осаде уже в ближайшие недели. При этом он отметил, что ситуация в Кабуле крайне напряженная, и программы дипмиссии регулярно меняются.

По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории Афганистана, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Недавно талибы объявили о захвате ряда крупных городов, включая Кандагар и Герат, а также город Пули Алам, расположенный в 50 км от столицы Кабула.