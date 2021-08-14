В ближайшее время будет решен вопрос о зарплате судей. Гагик Джангирян

Персонал Судебного департамента перейдет с государственной службы на судебную.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Высшего судебного совета РА, об этом заявил и.о. председателя Высшего судебного совета Гагик Джангирян, представляя новоназначенного председателя суда Арагацотнской области Гоарик Хачатрян.

«Мы возвращаемся к старой системе, которая позволит нам не только лучше организовать работу наших сотрудников, но и приведет к увеличению заработной платы работников судов. Однако это не единственное ожидаемое изменение. В ближайшее время решится вопрос о повышении заработной платы и пенсий судей», - сказал Гагик Джангирян.

«Мы разрешим вопрос социальной защиты не только судей, но и сотрудников следственных и прокурорских органов. Скажу больше, вы знаете, что сейчас в Конституционном суде обсуждается вопрос о конституционности Антикоррупционного суда. В законопроекте упоминается вопрос о более высокой заработной платы судей в этих судах, который и оспаривается. Хочу сообщить, что осенью у нас будет проект, по которому повысится зарплата судей. Если она не будет равна заработной плате судей Антикоррупционного суда, то будет ниже лишь незначительно», - сказал Джангирян.

Исполняющий обязанности председателя правления посетил резиденции суда в Спитаке, Талине, Маралике, Апаране, ознакомился с состоянием зданий и проблемами сотрудников.

Следующая встреча была в Ширакской области. Новым председателем суда здесь назначен Гор Арутюнян. Исполняющий обязанности председателя ВСС посетил резиденции в Гюмри и Маралике. Жалоб на условия строительства судов в регионе было немного. Зато много было вопросов о кадровом обеспечении, повышении заработной платы сотрудников судов и увеличении числа судей. Также обсуждались недостатки программы распределения рассматриваемых дел по электронной системе, а также ожидаемые изменения.

В ходе своего визита в регион Гагик Джангирян представил новоназначенного руководителя Службы судебных приставов полковника Сурена Багдасаряна. Исполняющий обязанности председателя совета сообщил, что обсуждается вопрос о расширении полномочий сотрудников Службы судебных приставов для решения проблем безопасности судов.