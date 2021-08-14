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США намерены подписать с Катаром соглашение о размещении афганских беженцев. CNN

США намерены подписать с Катаром соглашение о размещении афганских беженцев. CNN

Руководство США работает над  заключением соглашения с Катаром, благодаря которому временно обосновавшимся в этой  стране афганским гражданам и их семьям предоставится возможность помогать военным США.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает американский CNN. 

По данным источников CNN, это около 8 тысяч беженцев. Если сделка состоится, в ближайшее время в Доху , направится группа афганцев численностью до 2000 человек. 

Посольство Катара в США отказалось давать комментарии CNN по этой  информации. А Госдепартамент США заявил, что пока не может сказать,  какие это  третьи  страны, где  будут размещены беженцы из Афганистана.

По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории Афганистана, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Недавно талибы объявили о захвате ряда крупных городов, включая Кандагар и Герат,  а также город Пули Алам, расположенный в 50 км от столицы Кабула.


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