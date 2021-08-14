США намерены подписать с Катаром соглашение о размещении афганских беженцев. CNN

Руководство США работает над заключением соглашения с Катаром, благодаря которому временно обосновавшимся в этой стране афганским гражданам и их семьям предоставится возможность помогать военным США.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает американский CNN.

По данным источников CNN, это около 8 тысяч беженцев. Если сделка состоится, в ближайшее время в Доху , направится группа афганцев численностью до 2000 человек.

Посольство Катара в США отказалось давать комментарии CNN по этой информации. А Госдепартамент США заявил, что пока не может сказать, какие это третьи страны, где будут размещены беженцы из Афганистана.

По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории Афганистана, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Недавно талибы объявили о захвате ряда крупных городов, включая Кандагар и Герат, а также город Пули Алам, расположенный в 50 км от столицы Кабула.