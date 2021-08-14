Пентагон планирует полностью эвакуировать персонал посольства из Афганистана

Американские военные считают эвакуацию всего персонала посольства в Афганистане неизбежной.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Politico.

«Пентагон уже планирует эвакуировать весь американский персонал в Кабуле, об этом сообщили три источника», - пишет Politico.

Ранее США направили в Афганистан 3000 военнослужащих для ускорения эвакуации сотрудников посольства.

По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории Афганистана, включая районы, граничащие с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Недавно талибы объявили о захвате ряда крупных городов, включая Кандагар и Герат, а также город Пули Алам, расположенный в 50 км от столицы Кабула.