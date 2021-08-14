Власти Австралии отправят в Сидней 500 военнослужащих для поддержания правил карантина

Власти Австралии отправят дополнительные войска в Сидней - один из крупнейших городов страны, для наблюдения за карантином

Режим карантина был введен 26 июня после вспышки коронавируса по всей стране.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян объявила о начале операции 16 августа.

В рамках кампании «Оставайся дома» правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы жители Сиднея следовали инструкциям властей по самоизоляции. 500 военнослужащих будут отправлены в Сидней для массового мониторинга, чтобы присоединиться к местной полиции

Глэдис Бережиклян заявила, что статистика по коронавирусу ухудшается. 13 августа зарегистрировано 466 новых случаев, что является самым высоким показателем за всю эпидемию.