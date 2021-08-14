В автокатастрофе в Карвачаре погибли азербайджанские военнослужащие
12:14, 14 Август, 2021
Двое азербайджанских военнослужащих погибли в дорожно-транспортном происшествии в Карвачарском (Кельбаджарском) районе, оккупированном вооруженными силами Азербайджана
Как передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанский Haqqin.az.
По сообщению Минобороны Азербайджана, лейтенант Гасанлы Эльдар Мушвигоглу и сержант Джафаров Анар Мустастимоглу погибли в автокатастрофе.
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