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В автокатастрофе в Карвачаре погибли азербайджанские военнослужащие

В автокатастрофе в Карвачаре погибли азербайджанские военнослужащие

Двое азербайджанских военнослужащих погибли в дорожно-транспортном происшествии в Карвачарском (Кельбаджарском) районе, оккупированном вооруженными силами Азербайджана 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает азербайджанский Haqqin.az. 

По сообщению  Минобороны Азербайджана, лейтенант Гасанлы Эльдар Мушвигоглу и сержант Джафаров Анар Мустастимоглу погибли в автокатастрофе.


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