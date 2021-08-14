Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август

Азербайджанцы удалили скульптуры из Музея изобразительных искусств в Шуши. Caucasus Heritage Watch

Азербайджанцы удалили скульптуры из Музея изобразительных искусств в Шуши. Caucasus Heritage Watch

После оккупации Шуши вооруженными силами Азербайджана экспонаты Парка скульптур Шушинского музея изобразительных искусств были демонтированы и вывезены.

Как  передает Арменпресс, об этом предупредила организация "Кавказское наследие" - Caucasus Heritage Watch. 

Организация опубликовала спутниковые фотографии, сделанные 10 апреля и 5 июня, где, в отличие от первого снимка, на втором отсутствует 51 скульптура из Парка скульптур  Шушинского музея изобразительных искусств. 

«Организация CHW  озабочена состоянием этих экспонатов, являющихся собственностью  Музея. Сохранение кавказского наследия связано с состоянием этих произведений искусства, находящихся в собственности музея. 

Caucasus Heritage Watch  призывает власти Азербайджана сообщить о местонахождении конфискованных скульптур и проинформировать, как они будут обеспечивать их гласность», - говорится в сообщении организации в Facebook.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]