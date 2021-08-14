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COVID-19: в Арцахе зарегистрировано два новых случая

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано два новых случая

13 августа в Арцахе было проведено 40 тестирований, в результате которых было зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс, министерство здравоохранения Республики  Арцах  сообщает, что в настоящее время находится на стационарном лечении от коронавирусной болезни  31 инфицированный, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.  

С целью лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 10816 граждан, у 996 из которых - положительный результат теста. 

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше. 

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.


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