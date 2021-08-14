COVID-19: в Арцахе зарегистрировано два новых случая

13 августа в Арцахе было проведено 40 тестирований, в результате которых было зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, министерство здравоохранения Республики Арцах сообщает, что в настоящее время находится на стационарном лечении от коронавирусной болезни 31 инфицированный, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

С целью лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 10816 граждан, у 996 из которых - положительный результат теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.