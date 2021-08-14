Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август

ДТП с трагическим исходом на трассе Ереван-Севан

ДТП с трагическим исходом на трассе Ереван-Севан

В Котайкское областное отделение Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА  14 августа в 08:41 часов  поступил сигнал   о том, что на трассе Ереван-Севан в районе города Раздан произошло ДТП.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Выяснилось, что на 43 км трассы Ереван-Севан автомобиль Opel Zafira столкнулся с рекламным щитом и оказался в полосе без движения․ Один из пассажиров погиб на месте.

До приезда спасателей, 4 пострадавших были госпитализированы. 

Спасатели вытащили  водителя, застрявшего в салоне автомобиля, и поднесли к машине  скорой помощи, он был госпитализирован в Разданский МЦ. 

Врачи зафиксировали смерть одного из раненых. 

Спасатели обесточили машину  и перекрыли подачу  газа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]