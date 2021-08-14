ДТП с трагическим исходом на трассе Ереван-Севан

В Котайкское областное отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 14 августа в 08:41 часов поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Севан в районе города Раздан произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 43 км трассы Ереван-Севан автомобиль Opel Zafira столкнулся с рекламным щитом и оказался в полосе без движения․ Один из пассажиров погиб на месте.

До приезда спасателей, 4 пострадавших были госпитализированы.

Спасатели вытащили водителя, застрявшего в салоне автомобиля, и поднесли к машине скорой помощи, он был госпитализирован в Разданский МЦ.

Врачи зафиксировали смерть одного из раненых.

Спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа.