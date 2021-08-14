COVID-19: в Армении подтверждено 430 новых случаев коронавируса

По состоянию на 11:00 часов 14 августа, в Армении подтверждено 430 новых случаев заболевания, 214 человек выздоровели, зарегистрировано 7 случаев смерти. 13 августа было проведено 7077 испытаний.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Армения.

Всего в Армении подтверждено 234 227 случаев заболевания коронавирусом, из которых было 222 397 случаев выздоровления и 4685 случаев смерти.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 6013 пациентов. Всего было проведено 1 428 670 тестирований.