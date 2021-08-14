Европейские индексы выросли - 13-08-21
МОСКВА, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.25% и составил 15977.44 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 6896.04 пункта, британский FTSE вырос на 0.35% и составил 7218.71 пункта, а российский RTSI вырос на 0.05% и составил 1666.44 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
10:08, 13.08.2021
"Ереванский бестселлер": лидируют книги Нарине Абгарян; переводы; июль 2021 г.
10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
- 10:49 Европейские индексы выросли - 13-08-21
- 10:48 Американские индексы выросли - 13-08-21
- 10:48 Цены на цветные металлы - 13-08-21
- 10:47 Цены на драгоценные металлы выросли - 13-08-21
- 10:46 Цены на нефть снизились - 13-08-21
- 10:03 Азербайджан стрелял в направлении армянских позиций на Гегаркуникском участке границы
- 13.08-21:52 МИД Греции направил срочный протест Турции в связи с арестом президента Всепонтийской Федерации
- 13.08-21:26 В Афганистане около 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома
- 13.08-20:36 Посол России посетил заставы и позиции на армяно-турецкой границе в Армавире
- 13.08-20:07 Германия и другие страны эвакуируют своих граждан из Афганистана
- 13.08-19:10 Талибы запретили прививки против коронавируса в афганской провинции Пактия
- 13.08-19:00 Владимир Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере обороны и безопасности
- 13.08-18:53 Министр обороны РА посетил Ераблур: он встретился с родителями погибших военнослужащих
- 13.08-18:37 ЕАЭС расширяет производственную кооперацию национальных авиапредприятий
- 13.08-18:05 Анонс мероприятий на 14 августа
- 13.08-17:59 Премьер-министр провел прощальную встречу с послом Грузии в Армении
- 13.08-17:58 Жирайр Погосян освобожден от должности командира 1-го армейского корпуса
- 13.08-17:37 Министр финансов РА и постоянный представитель МВФ в Армении обсудили дальнейшую работу
- 13.08-17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-08-21
- 13.08-17:33 Азиатские индексы - 13-08-21
- 13.08-17:29 В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой
- 13.08-16:58 Попытки Азербайджана деарменизировать Арцах потерпели фиаско. Давид Бабаян
- 13.08-16:56 Вице-президент Афганистана заявил, что не примет навязанных талибами условий
- 13.08-16:51 Премьер-министр назначил нового начальника отдела политической, социальной и экономической безопасности своего аппарата
- 13.08-16:48 Началась реконструкция автомагистрали республиканского значения Гюмри-Капс-Амасия
17:07, 07.08.2021
Просмотрели 1422 раз Ирак приостанавливает все рейсыв Беларусь
17:32, 07.08.2021
Просмотрели 1228 раз Взрыв в Гюмри: погибли молодые супруги
21:18, 11.08.2021
Просмотрели 1162 раз Утверждения Баку, что трехстороннее заявление предполагает выводвойск РА из НК – откровенная ложь
19:52, 07.08.2021
Просмотрели 1089 раз Противник не должен даже мысли допускать о проникновении на нашу территорию: Аршак Карапетян
15:29, 07.08.2021
Просмотрели 1008 раз Опорный пункт ВС Азербайджана – угроза для жизни мирных жителей Ин Шена. ЗПЧ Арцаха