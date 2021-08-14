Европейские индексы выросли - 13-08-21

МОСКВА, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.25% и составил 15977.44 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 6896.04 пункта, британский FTSE вырос на 0.35% и составил 7218.71 пункта, а российский RTSI вырос на 0.05% и составил 1666.44 пункта.