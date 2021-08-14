Цены на цветные металлы - 13-08-21

ЛОНДОН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 13 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.31% и составила 2592.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.80% и составила 9463.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.28% и составила 2331.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.59% и составила 19666.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.79% и составила 35427.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.35% и составила 3015.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.68% и составила 42174.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.