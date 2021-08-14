В Японии из-за ливней около 1,2 млн человек находятся под угрозой эвакуации
11:04, 14 Август, 2021
Из-за проливных дождей и оползней в префектурах Нагасаки, Сага и Хиросима в Японии объявлен экстремальный уровень опасности.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NHK.
В указанных регионах страны объявлен наивысший уровень опасности - пятая степень. В предыдущие дни на отдельных участках выпало до 800 мм осадков, что в три раза больше, чем средний показатель в августе.
По данным метеорологов, на юго-западе Японии осадки будут продолжаться еще несколько дней.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен