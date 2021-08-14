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В Японии из-за ливней около 1,2 млн человек находятся под угрозой эвакуации

В Японии из-за ливней около 1,2 млн человек находятся под угрозой эвакуации

Из-за проливных дождей и оползней в префектурах Нагасаки, Сага и Хиросима в Японии   объявлен  экстремальный уровень опасности. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NHK. 

В указанных регионах страны объявлен наивысший уровень опасности - пятая степень. В предыдущие дни на отдельных участках выпало до 800 мм осадков, что в три раза больше, чем   средний показатель в августе. 

По данным метеорологов, на юго-западе Японии осадки будут продолжаться еще несколько дней.


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