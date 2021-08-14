Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам 13 августа, что ситуация в Афганистане ухудшается.

«Афганистан выходит из-под контроля», - как передает Арменпресс, сказал он. Гутерриш добавил, что только за последний месяц более тысячи человек были убиты или ранены в ходе боевых действий, а 241 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Генеральный секретарь ООН заявил, что больницы в Афганистане переполнены, продовольствия и медикаментов уже не хватает, а мосты, дороги, школы и больницы разрушаются. «Афганистан уже переживал конфликты, но сейчас он находится на пороге хаотичной и ужасной главы в своей истории. Это невероятная трагедия для людей, которые так много пострадали», - сказал он.

Гутерриш сказал, что члены экстремистского движения «Талибан» должны немедленно прекратить нападения и начать переговоры во имя афганского народа.

По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории страны, включая приграничные районы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.