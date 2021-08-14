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Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Гутерриш

Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам 13 августа, что ситуация в Афганистане ухудшается. 

«Афганистан выходит из-под контроля», - как  передает Арменпресс, сказал он.  Гутерриш добавил, что только за последний месяц более тысячи человек были убиты или ранены в ходе боевых действий, а 241 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. 

Генеральный секретарь ООН заявил, что больницы в Афганистане переполнены, продовольствия и медикаментов уже не хватает, а мосты, дороги, школы и больницы разрушаются. «Афганистан уже переживал конфликты, но сейчас он находится на пороге хаотичной и ужасной главы в своей истории.  Это невероятная трагедия для людей, которые так много пострадали», - сказал он. 

Гутерриш сказал, что члены экстремистского движения «Талибан» должны немедленно прекратить нападения и начать переговоры во имя афганского народа. 

По разным данным, боевики экстремистского движения «Талибан» контролируют 60-85% территории страны, включая приграничные районы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

 


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