Азербайджан стрелял в направлении армянских позиций на Гегаркуникском участке границы

Минобороны РА сообщило, что 13 августа с 22:00 до 22:40 часов части Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы.

Ответными действиями армянских позиций огонь противника был подавлен. С армянской стороны жертв нет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, по состоянию на 23:00 часа ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.