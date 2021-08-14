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Азербайджан стрелял в направлении армянских позиций на Гегаркуникском участке границы

Азербайджан стрелял в направлении армянских позиций на Гегаркуникском участке границы

 Минобороны РА сообщило, что 13 августа с 22:00 до 22:40 часов части Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы. 

Ответными действиями армянских позиций огонь противника был подавлен. С армянской стороны жертв нет. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны  Республики Армения, по состоянию на 23:00 часа ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна. 


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