В Афганистане около 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Фабия Манту заявила, что с начала 2021 года около 400.000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Афганистане.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Фабия Манту призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для афганцев, спасающихся от вооруженного конфликта.

Она добавила, что по состоянию на конец 2020 года в стране было 2,9 миллиона внутренне перемещенных лиц.

По разным данным, в основном афганские беженцы переправляются в Иран, Пакистан, Германию, Турцию, Швецию и другие страны. Например, с 2001 года 3,3 миллиона афганцев перевшли в Иран и 1,4 миллиона - в Пакистан. После недавних событий поток афганцев в эти страны увеличился.

Президент Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла представил план мирного урегулирования в Дохе во время встречи с представителями расширенной «тройки» - России, США, Китая, Пакистана и «Талибана». В ходе встречи Абдулла сказал, что необходимо посредничество других стран для ускорения процесса достижения политического соглашения с талибами.