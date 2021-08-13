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В Афганистане около 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома

В Афганистане около 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома

Официальный представитель  Верховного комиссара ООН по делам беженцев Фабия Манту заявила, что с начала 2021 года около 400.000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Афганистане. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Фабия Манту призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для афганцев, спасающихся от вооруженного конфликта.

Она добавила, что по состоянию на конец 2020 года в стране было 2,9 миллиона внутренне перемещенных лиц. 

По разным данным, в основном афганские беженцы переправляются в Иран, Пакистан, Германию, Турцию, Швецию и другие страны. Например, с 2001 года 3,3 миллиона афганцев  перевшли в Иран и 1,4 миллиона - в Пакистан. После недавних событий поток афганцев в эти страны увеличился.

Президент Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла представил план мирного урегулирования в Дохе во время встречи с представителями расширенной «тройки» - России, США, Китая, Пакистана и «Талибана». В ходе встречи Абдулла сказал, что необходимо посредничество других стран для ускорения процесса достижения политического соглашения с талибами.

 

 


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