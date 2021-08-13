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Талибы запретили прививки против коронавируса в афганской провинции Пактия

Талибы запретили прививки против коронавируса в афганской провинции Пактия

Радикальное движение Талибан в Афганистане объявило о запрете вакцинации от коронавируса в восточной афганской провинции Пактия. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает афганский телеканал Shamshad.

По информации канала, глава департамента здравоохранения Пактии Валаят Хан Ахмадзай сообщил журналистам, что талибы, занявшие этот регион на прошлой неделе, запретили вакцинацию в региональной больнице провинции. Врач рассказал, что отделение вакцинации закрыто уже не менее трех дней, и посетителям говорят, что вакцина запрещена.

 


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