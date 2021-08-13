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Министр обороны РА посетил Ераблур: он встретился с родителями погибших военнослужащих

Министр обороны РА посетил Ераблур: он встретился с родителями погибших военнослужащих

13 августа министр обороны РА Аршак Карапетян посетил военный пантеон «Ераблур».

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, министр обороны встретился с родителями и родственниками военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, обсудил ряд вопросов, связанных со строительством могил.

По словам источника, Аршак Карапетян отметил, что будет сделано все, чтобы работа была проведена качественно– естественно, с учетом пожеланий и соображений родителей и родственников.

 

 


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