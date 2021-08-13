ЕАЭС расширяет производственную кооперацию национальных авиапредприятий

Страны ЕАЭС разрабатывают пакет документов, который позволит им расширить производственную кооперацию между национальными авиационными компаниями.

Как передает Арменпресс, Евразийская экономическая комиссия распространила по этому поводу заявление.

Отмечается, что такое решение принято в рамках круглого стола «Расширение промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе в области авиастроения», который прошел в ЕЭК под председательством члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна.

«Для активизации работы, которую нам поручили выполнить президенты стран Союза, считаю необходимым подготовить план мероприятий по углублению сотрудничества в авиастроении, а также разработать рекомендации по развитию кооперационного сотрудничества государств ЕАЭС в этой отрасли с учетом приоритетных направлений развития в области импортозамещения», – отметил Артак Камалян.

Эту инициативу обсудили представители уполномоченных органов, предприятий-производителей авиационной техники стран Союза, а также сотрудники Евразийского банка развития.