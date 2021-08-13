Премьер-министр провел прощальную встречу с послом Грузии в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Республике Армения Георгия Саганелидзе, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр высоко оценил вклад посла Саганелидзе в развитие дружбы между армянским и грузинским народами, межгосударственных отношений и пожелал успехов в его дальнейшей деятельности.

Никол Пашинян отметил, что между Арменией и Грузией налажен высокий уровень политического диалога, о чем свидетельствуют частые официальные взаимные визиты на высоком уровне.

По словам премьер-министра, правительство Армении придает важность углублению сотрудничества с дружественной Грузией в политической, экономической, культурной, гуманитарной и образовательной сферах и готово продолжать активную работу в этом направлении.

Посол Грузии в Армении поблагодарил премьер-министра Пашиняна за высокую оценку и эффективную совместную работу. Георгий Саганелидзе отметил, что уезжает из Армении с теплыми впечатлениями, и он останется хорошим другом нашей страны и армянского народа.