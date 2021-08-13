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Министр финансов РА и постоянный представитель МВФ в Армении обсудили дальнейшую работу

Министр финансов РА и постоянный представитель МВФ в Армении обсудили дальнейшую работу

13 августа министр финансов РА Тигран Хачатрян принял постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) в Армении Мехди Раиси.

Как  передает Арменпресс, министр отметил, что у Минфина есть ряд важных направлений совместной работы с Международным валютным фондом, важность каждого из которых трудно переоценить. Министр финансов РА отметил важностьсодействия  МВФ для реализации государственной политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Армении. 

Министр также сказал, что будет рад, если работа со структурой будет углубляться. 

Представитель МВФ Мехди Раиси в свою очередь поблагодарилза возможность встречи и  поздравил T ․ Хачатряна в связи с назначением министром финансов. 

Он подчеркнул, что у Армениимноголетний опыт сотрудничества с МВФ. Постоянный представитель МВФ выразил надежду, что впредь  будут продолжены более тесные контакты.


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