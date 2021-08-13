Министр финансов РА и постоянный представитель МВФ в Армении обсудили дальнейшую работу

13 августа министр финансов РА Тигран Хачатрян принял постоянного представителя Международного валютного фонда (МВФ) в Армении Мехди Раиси.

Как передает Арменпресс, министр отметил, что у Минфина есть ряд важных направлений совместной работы с Международным валютным фондом, важность каждого из которых трудно переоценить. Министр финансов РА отметил важностьсодействия МВФ для реализации государственной политики, направленной на обеспечение макроэкономической стабильности в Армении.

Министр также сказал, что будет рад, если работа со структурой будет углубляться.

Представитель МВФ Мехди Раиси в свою очередь поблагодарилза возможность встречи и поздравил T ․ Хачатряна в связи с назначением министром финансов.

Он подчеркнул, что у Армениимноголетний опыт сотрудничества с МВФ. Постоянный представитель МВФ выразил надежду, что впредь будут продолжены более тесные контакты.