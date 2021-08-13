Азиатские индексы - 13-08-21

ТОКИО, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.14% и составил 27977.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.15% и составил 1956.39 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 3516.30 пункта, а HANG SENG снизился на 0.48% и составил 26391.62 пункта.