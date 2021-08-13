В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой

Ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы Томсон Пири, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы опасаемся, что худшее только впереди и самая большая волна голода быстро приближается. Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали. Ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы", - сказал он.

По его словам, в настоящее время каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 миллионам детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного.

В этой связи ВПП в два раза увеличило свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 миллионам человек. Для этого программа призывает доноров выделить дополнительно 200 миллионов долларов.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.