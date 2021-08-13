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Премьер-министр назначил нового начальника отдела политической, социальной и экономической безопасности своего аппарата

Премьер-министр назначил нового начальника отдела политической, социальной и экономической безопасности своего аппарата
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян подписал решение о назначении Арутюна Геворгяна начальником управления политической, социальной и экономической безопасности аппарата премьер-министра.

Об этом «Арменпресс» осведомился с сайта e-draft.am.
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