Началась реконструкция автомагистрали республиканского значения Гюмри-Капс-Амасия
16:48, 13 Август, 2021
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Начата реконструкция двух участка трассы республиканского значения Н-32, / М-1 / (Гюмри)-Капс-Амасия- / М-1 / общей протяженностью 10 км (км 20 + 900 км - 22 + 700 и км 23 + 000 - км 31 + 200) ремонт. Дорога проходит через поселки Амасия, Бандиван, Цогамарг Ширакской области.
Как передает «Арменпресс», ГНКО "Дорожное управление" сообщает, что в рамках капитального ремонта в настоящее время ведутся земляные работы, будут укреплены боковые каналы, установлена асфальтобетонная кровля, будут построены водоотводы и т. д.
На всем ремонтируемом участке будут приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Будет разметка, установка дорожных знаков, блоков. На указанном участке будет отремонтировано 6 мостов.
Подрядчик - ОАО «Мердзмосковян». Ремонт осуществляется за счет средств государственного бюджета РА.
Ремонтные работы сделают движение безопаснее. Усовершенствованная дорога позволит в полной мере использовать туристический потенциал региона, а также решит многие социально-экономические проблемы близлежащих населенных пунктов.
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