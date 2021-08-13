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Грузия вернула Турции 52 тонны больного картофеля

Грузия вернула Турции 52 тонны больного картофеля

Налоговая служба Минфина Грузии изъяла 52 тонны зараженного картофеля на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Сотрудники таможни остановили для проверки два грузовика, груженных картофелем. В результате лабораторного исследования взятых образцов сотрудниками отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента были обнаружены карантинные вредные организмы. Картофель оказался больным.

Согласно постановлению правительства Грузии №463, указанный груз был возвращен в страну-экспортер Турцию.


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