Строительство школы гимнастики в Ереване отложено

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Мэрия Ерджана объявляет о переносе программы строительства гимнастической школы.



В ответ на запрос «Арменпресс», мэрия Еревана, в частности, сообщила: «Соответствующие подразделения муниципалитета подготовили техническое состояние здания гимнастической школы, но, в связи с ситуацией, созданной эпидемией, войной, в частности, финансовыми проблемами, программа строительства гимназии была отложена.

Чтобы построить качественную спортивную школу в соответствии с международными стандартами, муниципалитет в настоящее время сотрудничает с российскими партнерами, чтобы получить проект по строительству аналогичной спортивной школы, которая будет расположена в Ереване».



В сентябре 2020 года мэр Еревана Айк Марутян посетил детско-юношескую олимпийскую гимнастическую школу имени Альберта Азаряна. В беседе с мэром, президент Федерации гимнастики и акробатики Армении, директор спортивной школы Альберт Азарян отметил, что условия здания и имущества не соответствуют международным стандартам и не позволяют спортсменам полноценно тренироваться.

Марутян также подчеркнул, что мэрия планировала отремонтировать спортивную школу, но после сейсмических исследований выяснилось, что ремонт невозможен. Комплексное решение проблемы - построить новое здание.