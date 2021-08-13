В Минобороны прошли тренинги на тему «Соблюдение правил безопасности»
15:27, 13 Август, 2021
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 13 августа с руководством 4-й воинской части и личным составом подразделений прошли учения «Соблюдение правил безопасности» .
Как сообщает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью РА сообщило, что руководители освобожденных учебных пунктов провели инструктаж с военнослужащими по соблюдению правил безопасности.
Персонал ознакомился с мерами защиты от возможных опасных факторов в повседневной деятельности.
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