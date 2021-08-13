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В случае необходимости Армения немедленно поддержит Грецию: страна пока не нуждается в дополнительной помощи

В случае необходимости Армения немедленно поддержит Грецию: страна пока не нуждается в дополнительной помощи
ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Официальный представитель МИД РА Ваан Унанян затронул вопрос, собирается ли правительство Армении помочь Греции в преодолении ситуации в стране из-за лесных пожаров.

Представляем вопрос «Арменпресс» по теме и ответ пресс-секретаря МИД.

Вопрос. Как известно, недавно в Греции вспыхнули лесные пожары, которые нанесли стране большой ущерб. Собирается ли правительство Армении помочь Греции?

Ответ. Мы глубоко обеспокоены ситуацией, вызванной лесными пожарами в дружественной Греции, и выражаем солидарность с братским греческим народом в это тяжелое время. 
Должен отметить, что мы связались с нашими греческими партнерами и предложили помощь. Греция поблагодарила Армению за готовность оказать помощь, при этом сообщив, что, учитывая, что ситуация с пожарами в стране перешла из кризиса в относительно мягкую стадию, необходимости в дополнительной помощи пока нет.

Конечно, мы будем и дальше внимательно следить за ситуацией и, в случае необходимости, незамедлительно протянем руку помощи братскому греческому народу.
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