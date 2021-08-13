В случае необходимости Армения немедленно поддержит Грецию: страна пока не нуждается в дополнительной помощи







Представляем вопрос



Вопрос. Как известно, недавно в Греции вспыхнули лесные пожары, которые нанесли стране большой ущерб. Собирается ли правительство Армении помочь Греции?



Ответ. Мы глубоко обеспокоены ситуацией, вызванной лесными пожарами в дружественной Греции, и выражаем солидарность с братским греческим народом в это тяжелое время.

Должен отметить, что мы связались с нашими греческими партнерами и предложили помощь. Греция поблагодарила Армению за готовность оказать помощь, при этом сообщив, что, учитывая, что ситуация с пожарами в стране перешла из кризиса в относительно мягкую стадию, необходимости в дополнительной помощи пока нет.



Конечно, мы будем и дальше внимательно следить за ситуацией и, в случае необходимости, незамедлительно протянем руку помощи братскому греческому народу. ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Официальный представитель МИД РА Ваан Унанян затронул вопрос, собирается ли правительство Армении помочь Греции в преодолении ситуации в стране из-за лесных пожаров.Представляем вопрос «Арменпресс» по теме и ответ пресс-секретаря МИД.. Как известно, недавно в Греции вспыхнули лесные пожары, которые нанесли стране большой ущерб. Собирается ли правительство Армении помочь Греции?. Мы глубоко обеспокоены ситуацией, вызванной лесными пожарами в дружественной Греции, и выражаем солидарность с братским греческим народом в это тяжелое время.Должен отметить, что мы связались с нашими греческими партнерами и предложили помощь. Греция поблагодарила Армению за готовность оказать помощь, при этом сообщив, что, учитывая, что ситуация с пожарами в стране перешла из кризиса в относительно мягкую стадию, необходимости в дополнительной помощи пока нет.Конечно, мы будем и дальше внимательно следить за ситуацией и, в случае необходимости, незамедлительно протянем руку помощи братскому греческому народу.