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Турция готовится к Международной выставке оборонной продукции IDEF 2021

Турция готовится к Международной выставке оборонной продукции IDEF 2021
ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Ведущие турецкие оборонные компании готовятся к 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Выставка пройдет 17-20 августа в центре TÜYAP в Стамбуле. Выставка организована Министерством обороны Турции при поддержке Администрации президента.

IDEF занимает третье место в мире по количеству компаний-участниц среди 32 оборонных выставок, организованных в разных странах. На выставке будет представлен широкий ассортимент продукции 1236 оборонных предприятий из 53 стран мира, 536 из которых будут турецкими.

Ожидается, что в выставке примут участие 154 делегации из 79 стран.

Будут проведены многочисленные переговоры, будут подписаны новые контракты, будут представлены новинки.
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