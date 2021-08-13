Армянская сторона не нарушала режим прекращения огня в Арцахе: Армия обороны опровергает заявление МО Азербайджана

СТЕПАНАКЕРТ, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Распространенное Министерством обороны Азербайджана заявление о том, что 13 августа около 2:30 ночи подразделения Армии обороны Республики Арцах открыли огонь из огнестрельного оружия в направлении азербайджанских позиций в селах Юхари-Вейсал, Сгнах, а также возле Шуши не соответствует действительности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом распространило заявление Минобороны Республики Арцах.

«Очевидно, что такими лживыми заявлениями азербайджанская сторона готовит почву для дальнейших провокационных действий. Подразделения Армии обороны строго соблюдают режим прекращения огня и предпринимают ответные действия только для противодействия азербайджанским провокациям», - говорится в заявлении.