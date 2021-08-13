В Степанакерте создана беспрецедентная ситуация с водой: эксплуатируются Артезианские скважины, оставшиеся от СССР







«Кроме того, в Степанакерте проживает 10-15 тысяч вынужденных переселенцев. Другими словами, если до войны в Степанакерте проживало 60-61 тысяча человек, то сейчас проживает 75 тысяч человек. Естественно, что потребление воды увеличилось, а водоснабжение города уменьшилось. Вот что вызвало эту хаотичную ситуацию. В настоящее время нет воды в 30% города. Остальные 70% стараемся оставить, чтобы тоже не уменьшилось. В городе мы круглосуточно раздаем воду на 5 машинах жителям в районах, где нет воды. Мы уже освоили две артезианские скважины, оставшиеся из Советского Союза. Остальное мы продолжаем искать и эксплуатировать», - сказал Погосян.



По словам Погосяна, ситуация беспрецедентная, с 7 августа у них проблемы с водой. «Мы ожидаем осадков», - добавил Погосян.



На вопрос, верны ли гипотезы о том, что Азербайджан может быть вовлечен в водную проблему, Погосян ответил отрицательно.



Как сообщил "Арменпресс" сотрудник по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян, спасатели раздают воду жителям в разных районах столицы с раннего утра до поздней ночи. «Пожарные машины распределяют воду по районам среди жителей, особенно жителей многоквартирных домов», - сказал Тадевосян.



По словам Тадевосяна, ситуация беспрецедентна. В прошлом были проблемы с водой, но такое впервые за такое долгое время. «Спасатели будут продолжать свою работу до тех пор, пока проблема не будет решена», - заключил Тадевосян.



Население Степанакерта получает воду из рек Меграгет, Храгет и Варарак. В двух реках вода уменьшилась почти вдвое, а в третьей совсем высохла. Мэр Давид Саргсян принял решение прекратить использование воды на всех автомойках Степанакерта, в зонах отдыха - до восстановления водных ресурсов на очистных сооружениях, питающих город.



9 августа секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян провел в Степанакерте рабочее совещание по вопросам питьевого водоснабжения. Как сообщили в правительстве, принимаются ситуационные меры по водоснабжению населения города по определенному графику, одновременно ведутся работы по увеличению пропускной способности существующей сети артезианских скважин. СТЕПАНАКЕРТ, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Из-за засухи в Степанакерте, столице Республики Арцах, введено чрезвычайное положение, 30% города без воды. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха, совместно со Службой водоснабжения и канализации, создали рабочую группу по круглосуточной доставке воды жителям на 5 грузовиках. Как сообщает «Арменпресс» , директор компании "Вода и канализация" Гагик Погосян отметил, что за последние 40 дней в Степанакерте не было дождей, а температура воздуха не опускалась ниже 30 градусов.«Кроме того, в Степанакерте проживает 10-15 тысяч вынужденных переселенцев. Другими словами, если до войны в Степанакерте проживало 60-61 тысяча человек, то сейчас проживает 75 тысяч человек. Естественно, что потребление воды увеличилось, а водоснабжение города уменьшилось. Вот что вызвало эту хаотичную ситуацию. В настоящее время нет воды в 30% города. Остальные 70% стараемся оставить, чтобы тоже не уменьшилось. В городе мы круглосуточно раздаем воду на 5 машинах жителям в районах, где нет воды. Мы уже освоили две артезианские скважины, оставшиеся из Советского Союза. Остальное мы продолжаем искать и эксплуатировать», - сказал Погосян.По словам Погосяна, ситуация беспрецедентная, с 7 августа у них проблемы с водой. «Мы ожидаем осадков», - добавил Погосян.На вопрос, верны ли гипотезы о том, что Азербайджан может быть вовлечен в водную проблему, Погосян ответил отрицательно.Как сообщил "Арменпресс" сотрудник по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян, спасатели раздают воду жителям в разных районах столицы с раннего утра до поздней ночи. «Пожарные машины распределяют воду по районам среди жителей, особенно жителей многоквартирных домов», - сказал Тадевосян.По словам Тадевосяна, ситуация беспрецедентна. В прошлом были проблемы с водой, но такое впервые за такое долгое время. «Спасатели будут продолжать свою работу до тех пор, пока проблема не будет решена», - заключил Тадевосян.Население Степанакерта получает воду из рек Меграгет, Храгет и Варарак. В двух реках вода уменьшилась почти вдвое, а в третьей совсем высохла. Мэр Давид Саргсян принял решение прекратить использование воды на всех автомойках Степанакерта, в зонах отдыха - до восстановления водных ресурсов на очистных сооружениях, питающих город.9 августа секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян провел в Степанакерте рабочее совещание по вопросам питьевого водоснабжения. Как сообщили в правительстве, принимаются ситуационные меры по водоснабжению населения города по определенному графику, одновременно ведутся работы по увеличению пропускной способности существующей сети артезианских скважин.