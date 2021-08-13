COVID-статистика Грузии – эпидситуация остается сложной

В Грузии за последние сутки сделано 50 937 тестов на коронавирус: 30 325 – на антиген, 20 612 – ПЦР-тестов и выявлено 5 359 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 471 685 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 726 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 415 146 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 6 321,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

За последние три дня в Грузии за несоблюдение правил, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса, оштрафованы 23 объекта, сообщает инспекция труда Грузии.

Из 23 проштрафившихся 11 были юридическими лицами, 12 – физическими.

Из-за повторно выявленных нарушений инспекция труда закрыла несколько объектов.

За нарушение установленных в условиях пандемии регуляций физические лица штрафуются на две тысячи лари (648 долларов), а юридические – на десять тысяч (3 250 долларов).

В том случае, если запрещенная деятельность на объекте происходит на фоне критических несоответствий, инспекторы принимают решение об его закрытии. Представители Инспекции труда начали проверки по всей Грузии. Инспекторы также информируют работодателей, в каких условиях и с учетом каких рекомендаций они должны работать.

В связи с резким ухудшением эпидситуации с 10 августа ужесточается контроль за свадьбами, поминками, юбилеями и подобными социальными мероприятиями, а также выполнением запрета на работу ночных клубов и ресторанов в ночное время.