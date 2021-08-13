Продолжается последняя конференция по планированию совместных учений между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном







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В ходе конференции обсуждаются программа и цель совместных учений, поставленные задачи, количество участников и другие организационные вопросы.



Отмечается, что международные учения «Три брата-2021» призваны способствовать созданию соответствующей среды для обучения военнослужащих дружественных стран и стран-партнеров во время миротворческих операций, а также обмену знаниями и опытом. ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 13 августа в Баку продолжается последняя конференция по планированию совместных учений «Три брата-2021» с участием представителей спецподразделений Азербайджана, Пакистана и Турции.Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу".В ходе конференции обсуждаются программа и цель совместных учений, поставленные задачи, количество участников и другие организационные вопросы.Отмечается, что международные учения «Три брата-2021» призваны способствовать созданию соответствующей среды для обучения военнослужащих дружественных стран и стран-партнеров во время миротворческих операций, а также обмену знаниями и опытом.