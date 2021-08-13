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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в пятницу у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 2 859 км к востоку от чилийского города Пунта-Аренас. Очаг залегал на глубине 31,6 км. Информации об угрозе цунами не поступало,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.


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