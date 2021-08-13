Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 205,4 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы составило 205 423 988, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 334 773 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где суммарно выявлено 36 306 917 инфицированных, а число скончавшихся выросло до 619 093,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 117 826, а общее число умерших от последствий заражения составило 430 254.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 285 067 заболевших, умерли 566 896 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 557,8. В США на 1 млн жителей скончалось 1 910 человек, в Индии - 308, в Бразилии - 2 647.