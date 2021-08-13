Болельщикам "Нефтчи" в Финляндии запретили внести азербайджанские флаги на стадион
11:57, 13 Август, 2021
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Во время матча между HIK и «Нефтчи» в третьем туре Лиги Европы в Финляндии болельщиков азербайджанского клуба не пустили на стадион с азербайджанскими флагами.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщили азербайджанские СМИ.
При входе на стадион «Болт Арена» в Хельсинки официальные лица заявили, что из-за эпидемии для болельщиков сборной Азербайджана не предусмотрена отдельная секция, и, соответственно, вход на трибуны с флагами запрещен.
Матч завершился победой финского клуба - 3:0. Победа позволяет финскому клубу продолжить борьбу в плей-офф Лиги Европы.
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