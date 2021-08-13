Полиция Австралии изъяла наркотики на сумму более $24 млн

Полиция штата Новый Южный Уэльс ликвидировала подпольную лабораторию по производству наркотиков и изъяла партию метиламфетамина и кокаина стоимостью более $24 млн. Как сообщили в пятницу в главном полицейском управлении штата, по обвинению в незаконном обороте запрещенных препаратов арестованы семь человек.

"Детективы отдела по борьбе с наркотиками предъявили обвинения семи мужчинам после спецоперации, в ходе которой была пресечена деятельность подпольной лаборатории. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 150 кг метиламфетамина и 14 кг кокаина общей стоимостью в 33 млн австралийских долларов ($24,3 млн), а также 1,5 млн австралийских долларов наличными ($1,1 млн) и большое количество химических веществ, необходимых для производства наркотиков", - указано в сообщении ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всем арестованным были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и организации преступной группы, а один из арестованных также столкнется с обвинениями в нарушении миграционного законодательства Австралии.