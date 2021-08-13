В Армении подтверждено 397 новых случаев коронавируса
11:15, 13 Август, 2021
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 13 августа в Армении подтверждено 397 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 264 человека, зарегистрировано 9 смертей. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минздраве РА.
12 августа было проведено 6055 испытаний.
В Армении зарегистрировано 233 797 случаев коронавируса, из которых 222 183 вылечились и 4678 умерли. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 5805 пациентов.
Всего было проведено 1 421 593 теста.
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