США примут девятый Саммит Америк в 2022 году

Соединенные Штаты примут у себя следующий, девятый по счету Саммит Америк - традиционный форум с участием глав государств и правительств стран Западного полушария - летом 2022 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты готовятся организовать у себя девятый Саммит Америк в начале лета 2022 года", - говорится в тексте заявления. "США впервые примут саммит на своей территории с момента первой встречи в Майами в 1994 году", - добавили в Белом доме,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.

Первый Саммит Америк прошел 9-11 декабря 1994 года в Майами по инициативе Билла Клинтона, который тогда был президентом США.