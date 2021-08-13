Состоялся первый рейс европейской авиакомпании Lufthansa в Армению
10:49, 13 Август, 2021
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Состоялся первый рейс ведущей европейской авиакомпании Lufthansa в Армению по направлению Франкфурт-Ереван. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство территориального управления инфраструктуры Армении.
На торжественной церемонии присутствовали заместитель министра ТУИ РА Армен Симонян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Армении Майкл Банцаф и другие официальные лица.
С 13 августа группа авиакомпаний Lufthansa будет выполнять до 16 еженедельных рейсов в Ереван. Это позволит гражданам Армении путешествовать по 280 направлениям в 100 странах мира.
Будут ежедневные рейсы Ереван-Вена, 3 раза в неделю в Ереван-Франкфурт, 5 раз в неделю в Ереван-Брюссель, 1 раз в неделю в Ереван-Кельн.
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