Число жертв наводнений в Турции возросло до 27

Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 27, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Президент Турции Тайип Эрдоган в четверг сообщил о 17 погибших,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"При селях и наводнении в Кастамону погибли 25 человек, двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.