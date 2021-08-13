Даниелян и Саргсян на пол-очка отстают от лидера личного первенства Европы







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У Марии Горгян 3 очка, у Сусанны Габоян и Сирануш Гукасян по 2,5 очка.



117 шахматисток из 29 стран принимают участие в индивидуальном чемпионате Европы среди женщин, который проходит в городе Яссы, Румыния. Среди участников турнира 5 гроссмейстеров, 22 женщины гроссмейстера, 22 мастера международного класса и 17 женщин международного класса. Армению в турнире представляют гроссмейстер Элина Даниелян, международный мастер Лилит Мкртчян, гроссмейстеры Анна Саркисян, Мария Горгян, женщины-гроссмейстеры Сусанна Габоян, Сирануш Гукасян, мастер ФИДЕ Мариам Мкртчян. ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Шахматистки, представляющие Армению, продолжают борьбу в личном первенстве Европы среди женщин.Как сообщает «Арменпресс» , после 4-го тура две представительницы Армении Элина Даниелян и Анна Саркисян отстают от лидера на пол-очка. У них 3,5 очка, а у лидера 4 очка.У Марии Горгян 3 очка, у Сусанны Габоян и Сирануш Гукасян по 2,5 очка.117 шахматисток из 29 стран принимают участие в индивидуальном чемпионате Европы среди женщин, который проходит в городе Яссы, Румыния. Среди участников турнира 5 гроссмейстеров, 22 женщины гроссмейстера, 22 мастера международного класса и 17 женщин международного класса. Армению в турнире представляют гроссмейстер Элина Даниелян, международный мастер Лилит Мкртчян, гроссмейстеры Анна Саркисян, Мария Горгян, женщины-гроссмейстеры Сусанна Габоян, Сирануш Гукасян, мастер ФИДЕ Мариам Мкртчян.