Юные борцы в большом составе едут на чемпионат мира

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Известен состав спортсменов, представляющих Армению на чемпионате мира по борьбе среди молодежи, который пройдет в российском городе Уфе.



Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает федерация.

Армению вольным стилем представят Манвел Хндзрцян (57 кг), Л. Микаелян (61 кг), Давид Маргарян (65 кг), Нарек Арутюнян (70 кг), Армен Мусикян (74 кг), Сергей Саргсян (92 кг), Лева Горгян (125 кг). Кг), а в греко-римском стиле - Гарник Оганесян (55 кг), Сурен Агаджанян (60 кг), Горг Сукиасян (63 кг), Саак Оганесян (67 кг), Шант Хачатрян (72 кг), Самвел Григорян (77 кг), Карен Хачатрян (82 кг), Виген Назарян (87 кг), Айк Хлоян (97 кг), Размик Курдян (130 кг).



Молодежный чемпионат мира пройдет с 16 по 22 августа.